ЕС может ввести нефтяное эмбарго против РФ уже на следующей неделе – The New York Times

Евросоюз может на грядущей неделе ввести поэтапный запрет на поставки российской нефти. Дебаты касательно санкций должны продолжиться на этих выходных, а уже после этого Европейская комиссия представит постпредам блока предложение по запрету на импорт из страны-террориста.

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на дипломатов и чиновников в ЕС. "Страны Европейского союза, вероятно, уже на следующей неделе одобрят поэтапное эмбарго на российскую нефть", – говорится в сообщении.

Некоторые дипломаты и чиновники из Европы указали, что постпреды блока встретятся 4 мая, а к концу следующей недели заявят об окончательном одобрении нефтяного эмбарго. Государства евроблока уже несколько недель проводят дебаты по согласованию рамок таких санкций.

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Стоит добавить, что эмбарго на российское черное золото будет значительной частью шестого пакета санкций Евросоюза. Ограничения также затронут Сбербанк и ряд чиновников из РФ.

Введение запрета на поставки в любом случае, как ожидается, повлияет на мировые цены на нефть. Европейские чиновники отмечают, что ЕС будет стремиться покрыть потери, увеличив импорт из стран Персидского залива, Нигерии, Казахстана и Азербайджана.

По мере того как война в Украине затягивается, к лидерам ЕС все чаще предъявляются требования перекрыть жизненно важный поток доходов Кремля, поступающий от энергетического сектора России. Это касается экспорта нефти и газа.

Крупные российские банки, такие как Газпромбанк и Сбербанк, пока не попали под санкции, так как они участвуют в сделках по энергоресурсам. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила ранее, что новые санкции, скорее всего, затронут именно Сбербанк (крупнейший банк России). Ранее ЕС ввел пять пакетов санкций против страны-террориста.

К слову, шестой пакет санкций не принимали в ожидании результатов выборов во Франции. Президентом вновь стал Эммануэль Макрон. Решение касательно новых ограничений должно быть принято на следующей неделе. Ранее Германия, Австрия и Венгрия выступала против нефтяного эмбарго.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Европейский Союз рассматривает два варианта ограничения импорта нефти из РФ. Один из них предполагает введение дополнительных пошлин и поэтапного сокращения поставок, другой – резкий запрет черного золота из РФ. Ранее такие новшества блокировала Германия, однако теперь поддерживает как минимум "мягкий" вариант эмбарго.

ЕС импортирует от 3 до 3,5 миллионов баррелей нефти в день из России, ежедневно отправляя платежи чуть менее чем на 400 миллионов долларов. Это составляет около 27% импорта нефти ЕС. По данным Международного энергетического агентства, доходы от нефти и газа составили 45% федерального бюджета России в 2021 году.