Хакеры украли данные пользователей популярной соцсети: ожидается масштабный взлом и воровство личных данных

Хакеры украли адреса электронной почты более 200 миллионов пользователей Twitter и разместили их на онлайн-хакерском форуме. Это может привести к большому количестве взсломов, воровства и публикации личных и банковских данных.

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Об этом пишет издание Reuters. Это "к сожалению, приведет к большому количеству взломов, целевого фишинга и доксинга", – написал на LinkedIn Алон Галь, соучредитель израильской фирмы по мониторингу кибербезопасности Hudson Rock.

Twitter не прокомментировал отчет, о котором Галь впервые опубликовал в социальных сетях 24 декабря, и не ответил на запросы о нарушении с этой даты. Не было никаких подсказок о личности или местонахождении хакера или хакеров, стоящих за взломом. Возможно, это произошло уже в 2021 году, то есть до того, как Илон Маск стал владельцем компании в прошлом году.

Заявления о размере и масштабах нарушения первоначально варьировались с ранними отчетами в декабре, в которых говорилось, что было украдено 400 миллионов адресов электронной почты и номеров телефонов.

Серьезное нарушение в Twitter может заинтересовать регуляторов по обе стороны Атлантики. Комиссия по защите данных в Ирландии, где Twitter имеет свою европейскую штаб-квартиру, и Федеральная торговая комиссия США следят за компанией, принадлежащей Илону Маску, на предмет соблюдения европейских правил защиты данных и приказа о согласии США соответственно.

Отметим, ранее OBOZREVATEL писал о том, как мошенники продают якобы дешевые телефоны и предлагают воспользоваться услугами OLX Доставки (посылку можно осмотреть на почте, и в случае отказа деньги вернут). Однако в результате злоумышленники отправляют данные о посылке своим соучастникам, которые вместо клиента соглашаются забрать товар и заявляют, что претензий к нему нет.

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