Гумподдержка на $100 млн: ОАЭ передали Украине еще 1300 генераторов

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) передали Украине еще одну партию из 1300 генераторов в рамках гуманитарной поддержки на $100 млн. Их должны передать объектам критической и социальной инфраструктуры в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой областях и в Киеве.

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Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины. Отмечается, что генераторы уже начали направлять в области, пострадавшие из-за ударов страны-террористки России.

"Команда Фонда госимущества уже встретила их и направляет в регионы, пострадавшие от российской агрессии. Генераторы передадут объектам критической и социальной инфраструктуры (школы, детские сады, медицинские учреждения, пункты обогрева) в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, в Донецкой областях и в Киеве", – говорится в сообщении.

Отметим, еще в декабре ОАЭ предоставили Украине первые 1200 генераторов. Их направили учреждениям здравоохранения, образования, объектам критической инфраструктуры в регионы, наиболее пострадавшие от российской агрессии – Херсонскую, Донецкую, Луганскую, Одесскую, Николаевскую, Запорожскую и Киевскую области.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в 2022 году украинцы и бизнес уплатили в государственный бюджет более 900 млрд. грн. Еще 425 млрд было уплачено в Пенсионный фонд и фонды социального страхования. Приблизительно 1 трлн грн государство получило от стран-партнеров.

Об этом написал в своем Telegram-канале глава Кабмина. Около 1 трлн грн. Украина получила от международных партнеров:

США – 410 млрд грн;

страны Европейского Союза (ЕС) и его институции вместе с Европейским инвестиционным банком – 390 млрд грн;

МВФ (Международный валютный фонд) – – 88 млрд грн;

Канада – 60 млрд грн;

Великобритания – 35 млрд грн;

Всемирный банк – 34 млрд грн;

Япония – 17 млрд. грн.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что Германия открыта для использования миллиардов евро из замороженных российских активов, чтобы помочь Украине в восстановлении. Но это произойдет, только если союзники поступят аналогично, и решение юридических вопросов будет возможно.

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