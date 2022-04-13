Ускорили разведку газа. Греция откажется от российского топлива
Греция ускорит проекты по разведке газа, чтобы сократить зависимость от российских энергоресурсов. Страна нацелится на первое пробное бурение за более чем 20 лет к концу 2023-го.
Как заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, страна стремится стать производителем и центром хранения и транспортировки газа в остальную Европу. Об этом пишет Reuters.
"Ускорение эксплуатации национальных энергетических ресурсов страны позволит нам, если нам повезет и у нас будут пригодные для эксплуатации месторождения природного газа, повысить энергетическую независимость, нашу энергетическую безопасность", – сказал Мицотакис.
При этом сдвиг в стратегии Греции не подорвет ее план по развитию зеленой энергетики и сокращению выбросов углерода на 55% к 2030 году. "Это просто альтернативный путь к той же цели", – сказал Мицотакис, добавив, что первые признаки потенциальных запасов газа вселили в правительство оптимизм.
Греция стремится получить четкое представление о потенциале своих запасов газа к концу 2023 года. Компания Energean (единственный производитель нефти в государстве) проведет пробное бурение на береговом блоке на западе страны.
Страна хочет завершить к марту 2023 года первый раунд сейсморазведки для выявления любых газовых месторождений, которые она могла бы использовать в одном наземном и пяти морских районах в западной Греции и у острова Крит.
Из-за войны в Украине целый ряд стран решил избавиться от российской газовой зависимости. К примеру, Италия подписала газовое соглашение с Алжиром, которое поможет стране заменить голубое топливо из РФ.
Поставки начнут наращивать уже с 2022 года, а к 2024 году увеличение составит 9 млрд куб. В результате закупки топлива у РФ сократятся на треть.
Договор подписали генеральный директор итальянской энергокомпании ENI Клаудио Декальци и президент алжирской Sonatrach Туфик Хаккар. Соглашение официально оформили после визита премьер-министра Италии Марио Драги в Алжир, пишет Il Post.
Как сообщал OBOZREVATEL, власти Венгрии заявили о готовности платить за российский газ в рублях. Как отметил глава МИД Петер Сийярто, это не будет нарушением санкций Евросоюза. Он рассказал о газовой схеме, которую применит Венгрия.