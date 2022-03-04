Госфинмониторинг Украины потребовал исключить РФ из международных институций

Госфинмониторинг Украины настаивает на решительных шагах со стороны профильных ключевых международных институций в ответ на нарушения Россией основополагающих принципов и норм международного права. Россию, считают в ведомстве, нужно исключить из международных институций.

С соответствующим обращением организация обратилась на своей официальной странице в Facebook. "В дополнение к предыдущим письмам сегодня направлены очередные обращения в FATF и EGMONT GROUP по поводу исключения Российской Федерации из этих организаций и внесения России в соответствующий санкционный список FATF", – говорится в сообщении.

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Эти обращения обусловлены дальнейшей эскалацией ситуации в Украине и продолжении совершения Россией террористических актов и использования оружия массового поражения во время войны против Украины.

Кроме того, ярким проявлением ядерного терроризма со стороны России является вооруженный захват крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции, которая в 10 раз мощнее Чернобыльской атомной электростанции.

Отметим, Госфинмониторинг обвиняет РФ в нарушение международного права. Сотрудники ведомства инициировали обращение к президенту FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) c призывом признать Россию страной, которая распространяет массовое оружие.