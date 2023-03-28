Госдолг Украины будет постоянно расти: в Верховной Раде рассказали, когда это прекратится

В феврале госдолг Украины снизился на 21,6 млрд грн – до 4,242 трл грн. При этом внутренний госдолг вырос на 11,4 млрд грн, а внешний – уменьшился на 33,1 млрд грн. Впрочем, это снижение временное, ведь, по словам главы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, пока не закончится война, госдолг будет расти

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В то же время он отметил: сокращение внешнего и госдолга в целом за месяц объясняется рядом факторов. В частности:

отсутствием значительных внешних заимствований на фоне плановых погашений долга перед МВФ;

укреплением курса доллара к евро и, соответственно, официального курса гривни к евро за месяц.

"Это уменьшает долларовый и гривневый эквивалент долговых обязательств в евро. За февраль официальный курс гривни к евро укрепился на 3,3%", – объяснил нардеп.

Госдолг будет расти

В то же время Гетманцев признал: февральская пауза в росте госдолга является временной. Ведь Украина продолжит привлекать как безвозвратное, так и льготное долговое финансирование на покрытие нерыночного дефицита бюджета, вызванного войной.

"Соответственно абсолютный уровень государственного долга, пока идет война, продолжит расти. Выход на более устойчивый уровень государственного долга в среднесрочной перспективе является одной из ключевых задач новой 4-летней программы [сотрудничества] с МВФ и договоренностей с кредиторами, которые будут проходить под "зонтиком" этой программы", – объяснил он.

Экономика Украины не может начать восстанавливаться

В то же время, по данным Минэкономики, в 2022 году ВВП Украины сократился не на 30,4%, как предполагалось ранее, а на 29,2%. Впрочем, все еще наблюдаемые негативные тенденции не дают экономике начать восстанавливаться. Это, в частности:

подавленное потребление домохозяйств, что сосредоточивается в основном на покупке товаров и услуг первой необходимости;

падение инвестиционной активности, "частично компенсировавшееся вынужденным инвестированием бизнесом и государством в покупку и установление значительного количества альтернативных источников питания";

искусственные задержки со стороны России в рамках "зерновой инициативы".

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам аналитических центров и правительственных организаций, инфляция в Украине в 2023 году в лучшем случае замедлится до 15%. Средний прогноз роста ВВП составляет около 1%.

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