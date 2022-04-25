Главная биржа Европы помогает России сохранить экспорт дизеля – Bloomberg

Европейская фьючерсная биржа – главная в регионе площадка для торговли нефтепродуктами – предлагает анонимный канал для поставок российского дизельного топлива. Многие компании, не дожидаясь общеевропейского эмбарго решили добровольно сократить закупки у РФ и не продевать истекающие контракты. Однако на практике нефть и дизтопливо по-прежнему в больших объемах поступают на экспортные рынки.

Об этом пишет Bloomberg. "Главная биржа дизельного топлива в Европе, управляемая ICE Futures Europe, в конечном итоге позволяет трейдерам осуществлять физическую поставку топлива после истечения срока действия контракта", – сообщает агентство.

В соответствии с действующим законодательством ЕС биржа позволяет доставлять товары из любой точки мира, в том числе из России. По данным источников на рынке, пользуясь этим механизмом, 18-24 апреля некоторые компании, в том числе Trafigura Group, Vitol Group и Glencore Plc, договорились о физической доставке топлива.

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"Откуда именно возьмется это топливо, не известно. Но, в конечном счете, ничто не может помешать тем, кто продает, поставлять российское сырье", – отмечает Bloomberg.

До конца апреля трейдеры должны принять физическую поставку чуть менее 110 000 тонн (около 820 000 баррелей) дизельного топлива через ICE. Биржа не раскрывает имена покупателей и продавцов.

"ICE Futures Europe недавно напомнила трейдерам, что нефтепродукты любого происхождения подлежат поставке по контракту, а это означает, что они могут поступать и из России. Вполне возможно, что не все дизельное топливо будет доставлено в соответствии с правилами ICE", – подозревают аналитики.

Представители Glencore и Vitol отказались от комментариев. Обе компании ранее заявляли, что прекратят заключать новые контракты на поставку российской нефти и нефтепродуктов. ICE также не стал комментировать ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЕС готовит шестой пакет санкций, в рамках которого могут впервые ввести ограничения на покупку российской нефти. При этом тотальный запрет на "черное золото" из РФ поддержать не могут, так как против этого выступает ряд стран ЕС.

Чиновники обсуждают "некоторую форму" нефтяного эмбарго. Это может быть постепенный отказ или введение тарифов на экспорт сверх определенного ценового предела.

Тем временем в России набирают обороты проблемы с реализацией мазута. Российские заводы пытаются распродать мазут, ведь им грозит остановка из-за переполнения хранилищ.