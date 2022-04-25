ЕС впервые может ввести санкции против нефти из России: готовят "умные ограничения"

ЕС готовит шестой пакет санкций, в рамках которых могут впервые ввести ограничения на покупку российской нефти. При этом тотальный запрет на "черное золото" из РФ поддержать не могут, так как против этого выступает ряд стран ЕС. Кроме того, это приведет к значительному подорожанию ресурсов в Евросоюзе.

Как рассказал The Times Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президент Европейской комиссии, сейчас чиновники обсуждают "некоторую форму" нефтяного эмбарго на фоне давления на блок с целью лишить Москву доходов от продажи энергоресурсов. Они могут включать постепенный отказ или введение тарифов на экспорт сверх определенного ценового предела.

"Мы работаем над шестым пакетом санкций, и один из вопросов, который мы рассматриваем, – это какая-то форма нефтяного эмбарго. Когда мы вводим санкции, нам нужно делать это таким образом, чтобы максимизировать давление на Россию и свести к минимуму побочный ущерб для нас самих", – сказал Домбровскис.

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К слову, шестой пакет санкций не принимали в ожиданиях результатов выборов во Франции. Президентом снова стал Эммануэль Макрон. Теперь санкции могут быть приняты в ближайшие дни. Однако единой позиции в ЕС до сих пор нет.

Судя по заявлениям главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, в рамках шестого пакета санкций от SWIFT могут отключить Сбербанк. Это крупнейший государственный банк РФ. Но другой дипломат неофициально говорит, что от системы обмена банковской информации SWIFT могут отключить все банки, включая Газпромбанк.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Евросоюз может полностью отказаться от газа и нефти из России. В результате в бюджете РФ не будет средств даже для того, чтобы покупать товары у России. При этом ни одна страна не хочет попасть под вторичные санкции, поэтому активно развивать сотрудничество со страной-агрессором не будут.