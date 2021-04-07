Глава НБУ заявил, что не видит возможности резкого укрепления гривни

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что не видит возможности повторения курсовой динамики 2019 года, когда гривня значительно укрепилась.

"Я считаю, что такое чрезмерное укрепление гривни не пошло на пользу украинской экономике. Это мое убеждение. Пока мы не видим возможности повторения курсовой динамики 2019 в 2021 году", – сообщил Шевченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, резкое укрепление гривни невозможно из-за сдержанного интереса инвесторов-нерезидентов к рынку облигаций внутреннего государственного займа Украины и роста спроса на валюту, учитывая постепенное восстановление экономики после 2020 года.

Вместе с тем глава НБУ отметил, что высокие цены на руду, металл и агропродукцию увеличивают предложение валюты.

"У нас нет "таргета" или "коридора" для курса. Повторюсь – мы остаемся преданными режиму плавающего курса. Наша обновленная стратегия валютных интервенций фактически дублирует предыдущую", – резюмировал Шевченко.

Как писал OBOZREVATEL, украинцев в начале апреля ожидает плавная девальвация гривни. Резкое падение турецкой лиры потянуло за собой и украинскую валюту: доллар перейдет психологическую отметку в 28 грн/$.