Голова НБУ заявив, що не бачить можливості різкого зміцнення гривні

Голова Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що не бачить можливості повторення курсової динаміки 2019 року, коли гривня значно зміцнилася.

"Я вважаю, що таке надмірне зміцнення гривні не пішло на користь української економіки. Це моє переконання. Поки що ми не бачимо можливості повторення курсової динаміки 2019 у 2021 році", – повідомив Шевченко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, різке зміцнення гривні неможливе через стриманий інтерес інвесторів-нерезидентів до ринку облігацій внутрішньої державної позики України і зростання попиту на валюту з огляду на поступове відновлення економіки після 2020 року.

Водночас голова НБУ зазначив, що високі ціни на руду, метал та агропродукцію збільшують пропозицію валюти.

"У нас немає "таргету" або "коридору" для курсу. Повторюся – ми залишаємося відданими режиму плаваючого курсу. Наша оновлена стратегія валютних інтервенцій фактично дублює попередню", – резюмував Шевченко.

Як писав OBOZREVATEL, українців на початку квітня очікує плавна девальвація гривні. Різке падіння турецької ліри потягнуло за собою і українську валюту: долар перейде психологічну позначку в 28 грн/$.