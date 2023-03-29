Канада выделит Украине дополнительный кредит на 1,76 млрд долларов в 2023 году

В текущем году Канада предоставит Украине кредит еще на 1,76 млрд долларов США. Средства будут предоставлены в рамках "Административного счета для Украины" Международного валютного фонда.

Видео дня

Об этом говорится в бюджете Канады на 2023 год. Кредит выделяется на нужды жителей нашей страны.

"Два миллиарда 450 миллионов долларов (речь идет о канадских долларах – Ред.) кредитов правительству Украины для помощи в обеспечении украинцев необходимыми услугами", – сказано в описании проекта бюджета.

Ранее Украина перенаправила канадский кредит в 12,7 млрд гривен на закупку газа для формирования запасов на зиму.

Как известно, группа стран-кредиторов Украины (Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США) отсрочила выплаты до 2027 года. К этому моменту закончится программа МВФ по экстренной помощи нашей стране.

В то же время, первый вице-премьер-министр и министр экономического развития Украины Юлия Свириденко еще летом прошлого года запросила у Канады высокотехнологичные беспилотники Teledyne Flir R70 Skyranger. Они абсолютно неуязвимые для российских средств радиоэлектронной борьбы. Речь идет о потребности в 300 таких аппаратах.

Правительство Канады приняло решение передать Украине еще четыре боевых танка Leopard 2. Всего украинская армия получит от государства восемь единиц этой военной техники.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Крым всегда будет Украиной. Политик отметил, что его страна в очередной раз подтверждает свою приверженность украинцам и принципам, за которые они борются.

Как сообщал OBOZREVATEL, Трюдо заявил, что его страна готова расширить летную программу, чтобы появилась возможность включить в нее украинских пилотов для обучения. Такой запрос сегодня есть у Киева, и Оттава постоянно ведет переговоры о том, как можно больше и лучше помочь Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!