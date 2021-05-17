Германия разрешила строить "Северный поток-2" в своих водах: остались считанные километры

Германия выдала разрешение на прокладку двух километров "Северного потока-2" в своих водах. На данный момент не хватает 13,9 километра одной нитки и 16,8 километра второй нитки.

Об этом сообщает немецкое издание Nordkurier. Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) в Гамбурге приказало немедленно оформить спорное разрешение от 14 января. Два километра находятся в исключительной экономической зоне Германии (ИЭЗ). "Северному потоку-2" разрешено прокладывать линию по морскому дну

Ранее организации Naturschutzbund Deutschland (Nabu) и Deutsche Umwelthilfe обратились в суд против разрешения, выданного российскому проекту еще в январе. Строительство разрешили проводить с конца мая до сентября 2021-го.

"Спорный газопровод "Северный поток - 2" из России через Балтийское море в Германию в основном завершен. Согласно информации, в водах Германии не хватает 13,9 километра одной нитки и 16,8 километра второй нитки. Трубопровод на протяжении многих лет был одним из главных пунктов разногласий в германо-американских отношениях", – говорится в публикации.

Проект "Северный поток-2" оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Однако позже сроки перенесли на конец года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своим польским коллегой Збигневом Рау публично обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2" с помощью любых инструментов.