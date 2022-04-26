Готовы отказаться от российской нефти? В Германии заявили, что "очень-очень близки" к независимости

Германия "очень-очень" близка к независимости от российской нефти, заявил министр экономики и вице-канцлер страны Роберт Хабек. Он отметил, что благодаря усилиям по диверсификации поставщиков "черного золота" и при поддержке польского правительства ФРГ находится "в нескольких днях от того, чтобы стать независимой от российской нефти".

"Мы едины в ЕС и между Германией и Польшей: мы должны быстро освободиться от тисков российского импорта", – заявил Хабек в ходе встречи в Варшаве 26 апреля с Анной Москвой, министром климата Польши. Об этом сообщает Euractiv.

В 2021 году импорт из России составлял около 35% потребления нефти в Германии. При этом восточнонемецкие нефтеперерабатывающие заводы в Шведте и Лойне (принадлежат российской госкомпании "Роснефть") полностью зависят от российской нефти. Учитывая решающую роль этих нефтеперерабатывающих заводов для Германии и Восточной Европы, Берлин долго не хотел поддерживать нефтяное эмбарго.

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Министр указал, что на практике это "активизированное сотрудничество в области нефти" Польши и Германии повлечет за собой новые страны-поставщики и новые контракты на поставку. Будут задействованы все пути транспортировки сырой нефти, чтобы заменить кремлевскую Urals.

"Необходимы поставки через порты, а поставки нефтепродуктов должны осуществляться автомобильным и железнодорожным транспортом. Компании и федеральное правительство в настоящее время работают полным ходом, чтобы создать эти условия", – говорится в сообщении министерства.

Польский порт Гданьск будет играть ключевую роль в этом деле. Туда будут прибывать партии нефти, а затем транспортироваться на немецкие нефтеперерабатывающие заводы.

Потенциально такое заявление может означать, что Германия наконец решилась поддержать нефтяное эмбарго. При этом против таких санкций выступают еще 2 государства – Австрия и Венгрия.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что "Роснефть" не смогла продать "черное золото" на крупном тендере после того, как потребовала оплатить товар в рублях. "Роснефть" объявила тендер на продажу 6,5 млн тонн нефти Urals, Siberian Light, Sokol и ESPO с отгрузкой из российских портов в мае-июне, заявок на покупку так и не поступило.