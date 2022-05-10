Германия откажется от газа из России, и это навсегда, – Бербок

Германия полностью откажется от нефти, газа и других энергоносителей из России. На воплощение этого решения понадобится время, однако отказ будет безвозвратным.

Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Киев. Она провела совместную пресс-конференцию с главой МИД Украины Дмитирем Кулебой.

"Мы последовательно снизим нашу зависимость от российских энергоносителей до нуля. Причем навсегда", – заявила Бербок.

Она подчеркнула, что агрессия России в отношении Украины показала Германии: экономическая зависимость не может принести безопасности. Именно поэтому Германии предстоит полностью отказаться от импорта российских энергоносителей.

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"Мы не можем изменить географию Европы. Но мы четко понимаем, что после 24 февраля не может быть взаимопонимания с Россией. Нельзя отступать от санкций ни на шаг", – подчеркнула глава немецкого МИДа.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц уже обещал, что Германия откажется от импорта российского газа до 2024 года. Шольц уверял, что его страна делает все возможное, чтобы отказаться от энергоносителей из страны-террориста.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия также готовит кризисный план на случай внезапного прекращения поставок газа из РФ. Германия уже поддержала санкции против России в отношении угля и нефти, а также европейское газовое эмбарго.

Однако теперь в ФРГ опасаются, что Россия может в одностороннем порядке перекрыть потоки газа. В связи с этим в Германии хотят подготовиться к такому сценарию и быть в состоянии справиться с трудностями, если это произойдет.