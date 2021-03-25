Гейтс рассказал, в каком году мир оправится от пандемии и "вернется в норму"

Американский предприниматель и общественный деятель, сооснователь корпорации Microsoft, филантроп Билл Гейтс предполагает, что мир сможет вернуться к нормальной жизни к концу 2022 года. Одной из ключевых причин будет вакцинация от коронавируса.

Об этом он заявил в беседе с польскими медиа – изданием "Gazeta Wyborcza" и телеканалом TVN24, пишет "Радио Свобода". "К концу 2022 года мы должны в целом полностью вернуться к нормам", – сказал он.

Также Гейтс напомнил, что предупреждал мир об угрозе глобальной пандемии еще в 2015 году. "Люди вроде меня предостерегали и говорили: есть определенный риск, за небольшую цену вы можете подготовиться и избежать проблем. Но, к сожалению, эти инвестиции не были осуществлены вовремя", – говорит предприниматель.

На вопрос о фейковых новостях, в которых его обвиняют в организации пандемии с целью "контролировать" мир, Гейтс ответил, что в особо трудные времена людям легче верить в существование "одной демонической причины" своих испытаний, а с помощью социальных сетей такие теории распространяются еще быстрее. "Действительно трагично, что кто-то не носит маску или не хочет вакцинироваться из-за страха заговора", – подытожил филантроп.

Напомним, что в Украину 25 марта отправили груз с вакциной против коронавируса, которую разработала китайская биофармацевтическая компания Sinovac Biotech. Первая партия препарата CoronaVac уже скоро будет в стране.

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