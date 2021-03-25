Ґейтс розповів, у якому році світ оговтається від пандемії і "повернеться до норми"

Американський підприємець і громадський діяч, співзасновник корпорації Microsoft, філантроп Білл Ґейтс передбачає, що світ зможе повернутися до нормального життя до кінця 2022 року. Однією з ключових причин буде вакцинація від коронавірусу.

Про це він заявив у бесіді з польськими медіа – виданням "Gazeta Wyborcza" і телеканалом TVN24, пише "Радіо Свобода". "До кінця 2022 року ми маємо в цілому повністю повернутися до норм", – сказав він.

Також Ґейтс нагадав, що попереджав світ про загрозу глобальної пандемії ще у 2015 році. "Люди на зразок мене застерігали і говорили: є певний ризик, за невелику ціну ви можете підготуватися і уникнути проблем. Але, на жаль, ці інвестиції не були здійснені вчасно", – каже підприємець.

На питання про фейкові новини, в яких його звинувачують в організації пандемії з метою "контролювати" світ, Ґейтс відповів, що в особливо важкі часи людям легше вірити в існування "однієї демонічної причини" своїх випробувань, а за допомогою соціальних мереж такі теорії поширюються ще швидше. "Дійсно трагічно, що хтось не носить маску або не хоче вакцинуватися через страх змови", – підсумував філантроп.

Нагадаємо, що в Україну 25 березня відправили вантаж з вакциною проти коронавірусу, яку розробила китайська біофармацевтична компанія Sinovac Biotech. Перша партія препарату CoronaVac вже скоро буде в країні.

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