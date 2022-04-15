"Газпром" почти на треть сократил продажи газа: ЕС готовится полностью отказаться от энергоресурсов из России

"Газпром" с 1 января по 15 апреля 2022 года потерял 26,4% своего экспорта газа (поставки сократились на 16 млрд кубов). Уже в ближайшие годы Россия вовсе может лишиться всей выручки от продажи газа в ЕС.

Как говорится в отчете "Газпрома", экспорт в страны дальнего зарубежья составил 44,6 млрд куб. м – на 26,4% (на 16 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. В то же время увеличился экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC.

В эфире телемарафона российский независимый энергетический эксперт Михаил Крутихин заявил, что большинство стран Европы могут отказаться от российского газа в течение нескольких лет. Для этого нужно развивать сеть терминалов для сжиженного газа, а также развиваться альтернативные источники энергии, отказаться от сворачивания деятельности атомных электростанций.

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"Уже идут сильные сокращения даже в Германии, которая зависит от российского газа. Многие страны Европы могут избавиться от российского газа в течение двух лет. Есть проблемные страны. Видим, что Германия заявляла, что может избавиться до 2027 года. Но после у нее появились планы по плавучим терминалам, и график может сдвинуться", – говорит Крутихин.

При этом стоит учитывать, что в результате газ для ЕС будет дороже. ЕС долгие годы, несмотря на военную агрессию РФ в Украине с 2014-го, продолжали развивать сотрудничество с РФ, наращивали газовое зависимость от страны-агрессора. Теперь же за такую политику придется расплачиваться высокими ценами на голубое топливо.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Европарламент большинством голосов принял резолюцию с призывом немедленно ввести энергетическое эмбарго против России. Впрочем, это всего лишь политическое намерение, которое не обязательно повлечет за собой принятие конкретных решений.