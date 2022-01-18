Газа в Украине критически не хватает: кому могут отключить голубое топливо и по какой цене придется покупать

Украине не хватает около 2 млрд кубов газа, в Кабмине уже поручили разработать "график потребления". Если государство не найдет несколько миллиардов долларов для закупки голубого топлива в Европе или же зима не окажется короткой и теплой, повторится ситуация 2009 года. Отдельные предприятия придется отключать от голубого топлива, пострадают и простые украинцы.

О том, как Украина приближается к энергетическому коллапсу и кто больше всех пострадает, читайте в материале OBOZREVATEL.

Большинство экспертов сходятся во мнении: Украине газа не хватает, а вот украинцам – хватит. То есть на нужды населения запасов "Нафтогаза" будет достаточно, а вот бизнес – под угрозой. Еще до начала отопительного сезона было понятно, что стране не хватает около 3 млрд кубов.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко еще в августе отмечал, что Украине для безопасного прохождения отопительного сезона нужно 19 млрд кубометров газа (с учетом возможных рисков). В хранилище же было только около 16 млрд. А сейчас осталось всего 12,2 млрд. Но тут важно отметить, что из них:

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4,7 млрд кубов – технический газ, он должен оставаться в хранилище для сохранения давления;

0,9 млрд – тот газ, который хранится в режиме "таможенный склад" (не принадлежит Украине).

Для внутреннего потребления остается всего 6,6 млрд кубов. Экс-исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец подсчитала, что нужно как минимум 8,6 млрд, чтобы хватило и населению, и промышленности. Такие оценки в комментарии OBOZREVATEL также подтвердили в Центре Разумкова и профильном комитете Верховной Рады.

"Дефицит природного газа в I квартале 2022 года составляет минимум 2 млрд куб. м. Украина не сможет обойтись без его импорта", – уверена она. А импортный газ сейчас стоит 72,9 тыс. грн (ресурс января). Это рекордная стоимость за всю историю рынка газа. Такую цену не выдержит ни один из производителей.

Но есть и хорошая новость: проблемы с нехваткой газа возникнут только в феврале-марте. А уже сейчас на февраль приведенная стоимость европейского газа на границе с Украиной – 38,1 тыс. грн. Это в разы больше, чем в прошлые отопительные сезоны, но все-таки меньше, чем в январе.

Все опрошенные OBOZREVATEL соглашаются: придется докупать около 2 млрд кубометров газа. Другой вариант – отключать газ предприятиям. Это может привести к сокрушительному удару по экономике. Согласно решению правительства, газ (еще и по льготной цене) получат производители социально важных продуктов (в их перечень попали предприятия олигархов Дмитрия Фирташа, Андрея Веревского, Юрия Косюка), а вот тяжелая промышленность рискует оказаться под угрозой. А это валютная выручка, рабочие места, налоги в бюджет.

Первый – государство найдет 2-3 млрд долл. и закупит газ по высоким ценам на спотовом рынке. "У нас, к сожалению, нет долгосрочных контрактов. Мы вынуждены покупать газ на спотовом рынке, а там цена более 1 тыс. долл. за куб. м. Это очень дорого, у "Нафтогаза" нет таких средств", – говорит директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Кстати, в прошлом году "Слуга народа" урезала НДС для олигарха Андрея Веревского. И это в период рекордно высоких цен на продукцию, которую он производит, – зерновые или масленичные. Из-за этого бюджет по разным оценкам потерял как минимум 16 млрд грн. Косюк получал миллиардные дотации в течении последних лет, а Фирташ годами зарабатывал на газе от госкомпании. Теперь же Кабмин предлагает предприятиям этих же олигархов покупать голубое топливо по низким ценам. Подробнее об этом читайте вскоре на OBOZREVATEL.

В случае импорта все будет зависеть от того, сколько будет стоить голубое топливо на европейском рынке в этот момент. Но уже очевидно, что платить придется немало.

Второй – начнутся плановые отключения. Экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и член профильного парламентского комитета Алексей Кучеренко отмечает: план отключения потребителей от газа (промышленных) уже разработали на специальном совещании.

"Будут ограничивать, в первую очередь, крупную промышленность, среднюю, малую и бюджетную сферы, чтобы сэкономить газ, которого не хватает. Сколько точно нужно экономить – будет зависеть от погоды и того, что будет в трубе со стороны РФ. Но ограничения будут", – говорит Кучеренко.

Отметим, Кабмин действительно поручил Минэнерго при участии НАК "Нафтогаз" и Оператора ГТС подготовить "плановый график поставок и использования природного газа в разрезе потребителей с определением соответствующих ценовых показателей". Этот документ Кучеренко и называет планом отключений.

Подобные отключения уже случались в период "газовой войны" с Россией в 2009-м. Тогда также ограничивали поставки для промышленных предприятий, но население было с газом. "Это продолжалось не более трех недель, – вспоминает Омельченко. – У каждого предприятия была своя история. Некоторые были без газа все 3 недели, у некоторых поставки были с перебоями, снижали давление".

Третий – попросят помощи у главного потребителя. В Украине больше всего газа расходует население: на отопление, подогрев воды. Несколько лет назад власти уже обращались к украинцам с предложением "прикрутить" котлы. Мол, если в доме или квартире будет всего на несколько градусов холоднее, стране хватит запасов. Более того, есть и другие действенные рекомендации: отключать отопление, когда никого нет дома или же жилье уже нагрелось и тепло может продержаться несколько часов без включенного котла.

"С точки зрения общественного интереса в "умной стране", наверное, нужно было бы населению как-то объяснить ситуацию и не трогать промышленность. Но у нас, я уверяю, население трогать не будут, ведь все "за народ", – говорит Кучеренко.

Важно отметить, что за подготовку страны к отопительному сезону отвечает Кабинет министров. Премьер Денис Шмыгаль уже в течение нескольких месяцев как мантру повторяет: газа достаточно. Правда, в последние недели он начал добавлять, "если не будет стрессовых условий". Газа в хранилищах достаточно, чтобы нормально пройти отопительный сезон. "Все обеспечиваются, промышленность обеспечивается", – сказал премьер. Экс-премьер Арсений Яценюк ситуацию трактует более пессимистично: мол, газа хватит, но только если зима будет короткой и теплой. "Пройдем ли мы зиму? Такой шанс у нас есть. Это может случиться благодаря Господу Богу и температуре. Если температуры не упадут, то мы кое-как будем и с электроэнергией, и с теплом, и с газом", – говорит Яценюк.

Чтобы пройти отопительный сезон, украинцам остается рассчитывать на значительное потепление, а еще сократить собственное потребление голубого топлива. Но даже в этих условиях промышленность ждет сложный период, который переживут далеко не все предприятия.