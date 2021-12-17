Газ населению не отключат, но пострадают все: экс-премьер назвал наихудший прогноз выхода из кризиса

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что у страны есть шанс кое-как пройти нынешний отопительный сезон. Однако есть большая вероятность, что придется задействовать чрезвычайный план.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 17 декабря. Худший сценарий не предусматривает отключение газа и электроэнергии для населения, но все равно он скажется на всех (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Пройдем ли мы зиму? Такой шанс у нас есть. Это может случиться благодаря Господу Богу и температуре. Если температуры не упадут, то мы кое-как будем и с электроэнергией, и с теплом, и с газом", – подчеркнул Яценюк.

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В противном случае, по его словам, отключат всю промышленность, чтобы оставить население с газом и электроэнергией.

"События будут развиваться так: в лучшем варианте население не будет отключено от тепла, газа и электроэнергии, но будет отключена вся промышленность. Это называется чрезвычайный план событий. Далее, когда отключается промышленность, люди теряют работу. Если люди теряют работу – они теряют зарплату. Если люди теряют зарплату – государство теряет налоги. Если государство теряет налоги – падает экономика", – пояснил экс-премьер.

Яценюк добавил, что еще в апреле и мае у "Нафтогаза" было достаточно средств, чтобы закупить газ дешевле.

"В апреле и мае у "Нафтогаза" было более, чем нужно денег – 2 миллиарда долларов. За них нужно было купить газ, который тогда стоил дешевле, и закачать в хранилище. И сейчас промышленность получала бы этот газ в два раза дешевле, чем он стоил бы на рынке", – подытожил он.

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