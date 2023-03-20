G7 не хочет урезать доходы России от нефти, ценовой потолок снижать не будут – Bloomberg

Страны "Большой семерки" (G7) с большой вероятностью не будут пересматривать ценовой потолок на российскую нефть на текущей неделе (стартовала 20 марта). Причем даже несмотря на то, что сейчас РФ продает ресурс значительно ниже текущего порога в 60 долларов.

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Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается: страны-члены ЕС об этом уже поинформированы.

"G-7, отвечающая за установление и изменение ценового предела, на данном этапе мало заинтересована в их корректировке. Переговоры между Европейской комиссией и G-7, вероятно, продолжатся после саммита лидеров ЕС, который состоится в Брюсселе на этой неделе", – говорится в сообщении.

При этом отмечается: по данным Международного энергетического агентства, 13-19 марта ключевая экспортная смесь России – нефть Urals – продавалась по 45,27 долларов на рынке Черного моря, в то время как смеси ESPO, Sakhalin и Sokol, предназначенные для отправки в Азию, торговались значительно выше верхнего предела. Средневзвешенная жеэкспортная цена на российскую нефть составила 52,48 доллара за баррель без учета стоимости доставки и страхования.

"Ранее G-7 согласилась пересмотреть уровень цен на российскую нефть в середине марта. Согласно же законодательству ЕС, целью ценового потолка должно быть удержание порогового значения на 5% ниже средних рыночных ставок", – напомнили аналитики.

США встали на защиту цен на российскую нефть

В свою очередь, в The Wall Street Journal ранее рассказали, что президент США Джо Байден сообщил президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Вашингтон не имеет желания менять нефтяные санкции. А разработавшие ценовое ограничение чиновники министерства финансов США заявили, что нынешняя система "в основном работает так, как и предполагалось". При этом они утверждают, что план "уже достигает своих целей":

сохраняет доступность российской нефти на мировых рынках;

уменьшает доходы Кремля от ее продажи.

"Представители минфина заявили, что при необходимости изменят ценовой потолок. [Однако в настоящий момент] официальные лица стараются не предпринимать шагов, которые могут поставить под угрозу поставки российской нефти, а следовательно, подтолкнуть мировые цены на ресурс к росту", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша, Латвия и Литва призвали ЕС значительно снизить ценовой потолок на российскую нефть. Опустить его предлагают до 51,45 доллара за баррель. Таким образом, уверены в этих странах, по военной машине России будет нанесен серьезный удар.

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