Фонд для защиты 'Северного потока-2' отказался поддерживать проект

Созднанный в Германии при при участии оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG фонд "Защита климата и окружающей среды MV" отказался от поддержки газопровода. Случилось это после остановки сертификации оператора газопровода.

Об этом сообщил агентству DPA председатель правления организации Эрвин Зеллеринг. "Правление фонда было едино во мнении, что мы должны учитывать это развитие событий и как фонд больше не будем связаны с задачей содействования завершения реализации трубопровода", – подчеркнул он.

Отметим, что экологический фонд "Защита климата и окружающей среды MV" был учрежден 19 января 2021 года. Среди целей организации значится "вклад в продолжение строительства газопровода "Северный поток-2".

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Ряд немецких политиков, прежде всего из партии "Зеленые", подвергли резкой критике создание этого фонда. Они утверждали, что он действует в интересах Москвы и "Газпрома".

Напомним, что сертификацию скандального газопровода остановили, заявил во вторник, 22 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц. Это произошло на фоне того, что глава РФ Владимир Путин признал "независимость" "Л/ДНР". Он также подписал соответствующие указы, которыми разрешил введение ВС РФ на территорию Донбасса.

Процесс сертификации был остановлен после заявления Шольца. Это подтвердили в Минэкономики ФРГ, сообщает Der Spiegel. Процесс сертификации газопровода прекращен "до дальнейшего уведомления". То есть пока бессрочно.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок подтвердила, что проект "Северный поток-2" заморозили. По ее словам, Россия должна почувствовать последствия за свои действия.

В свою очередь, депутаты бундестага, ранее поддержавшие введение "трубы", уже не верят, что проект – коммерческий. А министр экономики ФРГ Роберт Хабек и вовсе заявил, что было бы "разумнее не строить" его вовсе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, газопровод "Северный поток-2" является оружием России. Поэтому его остановка должна стать необратимой.