Европейский банк выделит в поддержку Украины 668 млн евро

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В Европейском инвестиционном банке (ЕИБ) 4 марта одобрили немедленную финподдержку Украины в размере 668 млн евро. Руководство решительным образом осудило жестокое и незаконное вторжение России в наше государство.

"На внеочередном заседании, созванном 4 марта для обсуждения срочной поддержки ЕИБ Украине, Совет директоров Европейского инвестиционного банка единодушно выразил свой ужас и осуждение жестокой, незаконной и неоправданной агрессии России против Украины. Совет одобрил немедленную финансовую поддержку Украины в размере 668 млн евро", – сообщает пресс-служба ЕИБ.

Также в финорганизации согласовали, что должны продолжать дальнейшие инициативы в рамках чрезвычайного пакета солидарности для Украины. К ним относятся:

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финансирование критических инфраструктурных потребностей в Украине путем перепрофилирования обязательств инфраструктурных проектов для удовлетворения неотложных инвестиций и потребностей в реконструкции (будут включать транспорт, энергетику, развитие городов и цифровые инвестиции); помочь восстановить все, что уничтожает российская армия, путем финансирования новой критически важной экономической и социальной инфраструктуры, необходимой, как только свободная и независимая Украина будет восстановлена ​​после войны

"Этот пакет ЕИБ является демонстрацией твердой солидарности ЕС с Украиной, когда страна сталкивается с огромными потребностями", – заявил Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президент Европейской комиссии.