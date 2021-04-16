"Это энергетическая война": Зеленский рассказал, к чему приведет запуск "Северного потока-2"

Россия пользуется тем, что в ЕС нет единой позиции касательно "Северного потока-2". При этом строительство и запуск газопровода – это вопрос энергетической войны. Реализация этого проекта приведет к проигрышу не только Украины, но и подтвердит "что так поступать можно".

Об этом в интервью французской газете Le Figaro заявил президент Украины Владимир Зеленский. Полный текст разговора с журналистами опубликовали на официальном сайте главы государства.

"Это энергетическая война. Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. Кто-то точно проиграет. Если "Северный поток – 2" достроят – не только Украины проигрывает. Это прецедент, это значит, что так можно. И это так же, как с нашими оккупированными территориями. Если люди признают и привыкают, с этим живут, то, значит, так можно. Начиная с Абхазии, Нагорного Карабаха, Приднестровья, а сейчас – Крым, Донбасс ... Крыма и Донбасса не было бы, если бы еще тогда мир сказал "так нельзя", – пояснил Зеленский.

Президент отметил, что открытую позицию против газопровода занимают США. В то же время в ЕС нет единой позиции, чем и пользуется Россия.

"Есть два фактора. Первый – США. И второй – единство европейских стран. Я считаю, что санкционные политика США поможет Украине, и благодарен им за это. И тут у них открытая позиция. В европейских странах разная позиция. Россия пользуется этим", – сказал Зеленский.

Проект "Северный поток-2" оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Однако позже сроки перенесли на конец года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своим польским коллегой Збигневом Рау публично обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2" с помощью любых инструментов.