"Это экономическая война против России": российский министр пожаловался на масштабные санкции

В РФ вслед за президентом Владимиром Путиным глава российского Минфина Антон Силуанов заявил о том, что "западные страны" ведут финансовую и экономическую войну против России. Полномасштабное вторжение в Украину, обстрел ракетами мирных городов и смерти тысячи своих захватчиков "войной" в России называть запретили, при этом сами же власти РФ называют "войной" введенные против них санкции.

"За последние две недели западными странами развернута, по сути, финансовая и экономическая война против России. Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией, заморозил наши золотовалютные резервы, всеми способами пытается остановить внешнюю торговлю", – пишет издание ТАСС.

К слову, Россия уже находится в ситуация дефолта. Она отказывается погашать валютные кредиты валютой, вместо этого предлагает кредиторам никому не нужные рубли. Кроме того, факт того, что РФ в дефолте, фактически признало крупное международное агентство.

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Для РФ дефолт означает невозможность привлекать инвестиции. Кроме того, все деньги, которые они не вернут, могут арестовать на их счетах или же получить через их активы за границей.