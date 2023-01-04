Эстония планирует первой в Европе передать Украине замороженные активы РФ

В Эстонии снова вернулись к вопросу использования замороженных российских активов для помощи Украине. Сразу два министерства работают над подготовкой юридических оснований для этого шага.

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Об этом сообщила эстонская общественная телерадиокомпания ERR. Отмечается, что в прошлый четверг, 29 декабря, кабинет министров Эстонии поставил перед ведомствами задачу проработать правовую сторону конфискации замороженных российских активов.

По словам эстонского министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, целью заморозки российских активов должно быть дальнейшее использование их для восстановления Украины.

"Заморозка означает, что имущество, скажем так, стоит. Образно говоря, находится во взвешенном состоянии. Цель должна быть в том, чтобы этот большой ресурс направить на восстановление, в поддержку Украины", - пояснил он.

Рейнсал уверен, что создание правовых условий для этого решения необходимо и оно станет важным прецедентом.

"В перспективе это существенно ослабит Россию, запугивает агрессора. Следовательно, политическое обоснование для него есть. Что касается поиска юридического обоснования, то сейчас в Европе правило, что отчуждение имущества возможно, если есть конкретное решение суда. В частности, например, в случае уголовного делопроизводства – конфискация", – подчеркнул глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия готова использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, но это произойдет только если союзники поступят аналогично, и решение юридических вопросов будет возможным.