Эстония опережает Евросоюз с планами по захвату российских активов: деньги отдадут Украине

Правительство Эстонии планирует ввести юридический план ареста российских активов в январе. Страна продвигается с предложением отдать Украине денежные средства, замороженные в Европейском Союзе (ЕС). Правовая база должна появиться уже к концу января.

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Еще в конце декабря эстонское правительство поручило министерствам разработать план ареста активов, заявил в понедельник Михкель Тамм, представитель Министерства иностранных дел Эстонии. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Эстония стремится представить план к тому моменту, когда Европейская комиссия (ЕК) разработает общеблоковое соглашение по 300 млрд евро из резервов российского Центробанка и еще миллиардов в находящихся под санкциями замороженных активах российских лиц.

Ранее премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что странам-членам ЕС "нужно продолжить работу над обеспечением ответственности за преступление агрессии и использовать замороженные активы России".

Эстонский орган по борьбе с отмыванием денег оценивает, что замороженные средства на счетах, принадлежащих россиянам в стране, составляют около 20 млн евро. Согласно источникам, знакомым с обсуждениями, правительство канцлера Германии Олафа Шольца открыто для превращения российских активов в помощь Украине, если удастся решить сложные юридические вопросы.

По словам одного из источников агентства, одним из вариантов было бы нацелить на активы лиц, причастных к военным преступлениям, а не налагать общие конфискации, для разрешения которых в законном порядке могут потребоваться годы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Германия открыта для использования миллиардов евро из замороженных российских активов, чтобы помочь Украине в восстановлении. Но это произойдет, только если союзники поступят аналогично, и решение юридических вопросов будет возможно.

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