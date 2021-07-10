Есть все шансы остановить "Северный поток-2": в Офисе Зеленского сделали заявление

"Северный поток-2" можно остановить на любом этапе, для этого есть все шансы. Украина при этом не договаривается о какой-либо компенсации и рассчитывает на разговор с международными партнерами для того, чтобы рассказать об угрозе российского газопровода.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал заместитель главы Офиса президента Владимира Зеленского по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Игорь Жовква. По его словам, есть разные позиции по поводу "Северного потока-2". К примеру, в Конгрессе США все еще разрабатывают шаги для остановки газопровода.

"Мы не говорим о компенсации, мы не торгуем национальными интересами Украины, мы не торгуем нашей энергетической безопасностью. Еще есть все шансы остановить "Северный поток-2". Спекуляции на тему, что он уже почти готов – преувеличены", – говорит Жовка.

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Дипломат считает, что российский газопровод – угроза и для Украины, и для всех стран, который будут зависеть от поставок российского голубого топлива. "Он имеет мало общего с экономикой, зато содержит важную геополитическую составляющую", – говорит представитель Офиса.

В то же время президент США Джо Байден принял решение пойти на уступки Германии и России и отказался вводить санкции против оператора "Северного потока-2". Это фактически может позволить достроить и запустить газопровод.

Разные позиции по поводу газопровода есть и в Германии. К примеру, "зеленые", которые после новых выборов могут получить большое представительство в немецком парламенте, выступают категорически против нового проекта.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, запуск "Северного потока-2" приведет к тому, что Украина может со временем полностью лишиться статуса страны-транзитера газа. В таком случае Россия не только перестанет платить за доставку голубого топлива, но больше не будет зависимой от украинской газотранспортной системы.