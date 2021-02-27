Если вы не самый богатый в мире, не покупайте биткоины, – Билл Гейтс

Третий по размеру богатства человек мира Билл Гейтс, комментируя покупку биткоинов владельцем Tesla Inc. Илоном Маском, заявил: если вы не самый богатый человек в мире, вам не следует покупать биткоины.

Илон Маск, один из самых богатых людей мира, инвестировал 1,5 миллиарда долларов в криптовалюту через свою компанию. "У Илона куча денег, и он очень искушенный, поэтому я не волнуюсь, что его биткоины будут беспорядочно повышаться или понижаться", – сказал Гейтс в интервью Bloomberg Television.

Гейтс посоветовал быть аккуратнее со своими средствами. В то время как Маск, даже потеряв миллиард, все равно останется одним из самых богатых людей мира, для менее обеспеченных инвесторов потеря средств может оказаться ощутимой.

"Я действительно думаю, что люди, у которых может не хватить лишних денег, клюют на эти мании Я считаю, что если у вас меньше денег, чем у Илона, вам, вероятно, следует быть осторожными", – сказал Гейтс.

Напомним, в феврале курс криптовалюты несколько раз побил исторический рекорд. В пике цена превысила отметку в $58 тысяч за единицу. По капитализации биткоин уже превысил объем денежной массы российской валюты.

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