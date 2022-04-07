ЕС запретит импорт угля из России, но Германия добилась отсрочки – Reuters

Послы Европейского Союза готовятся одобрить эмбарго на российский уголь. При этом запрет должен будет вступить в силу не в середине июля, как планировалось ранее, а в середине августа. Такие меры могут обойтись России в 4 млрд евро ($4,36 млрд) в год в виде упущенной выгоды.

Решение будет принято 7 апреля, сообщили источники Reuters в дипломатических кругах. Об отсрочке, по его данным, просила Германия.

"Поэтапный отказ от импорта в ЕС российского угля является краеугольным камнем пятого пакета санкций против России, который Еврокомиссия предложила на этой неделе в ответ на зверства в украинском городе Буча", – пишет издание.

Согласно первоначальному документу, с которым ознакомился Reuters, Россия могла бы экспортировать уголь в ЕС в течение 90 дней после введения санкций. Теперь этот период продлен до четырех месяцев.

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Ожидается, что санкции вступят в силу до 11-12 апреля. То есть российские компании фактически смогут экспортировать уголь в ЕС до середины августа в рамках существующих контрактов.

При этом большая часть Европы покупает российский уголь на спотовом рынке, а не по долгосрочным контрактам. Спотовые закупки будут прекращены сразу после введения санкций.

Когда запрет угля будет введен, он станет первым энергетическим эмбарго со стороны ЕС в отношении России. При этом куда больше прибыли Кремль получает от продажи в Европу нефти и газа.

Постепенный отказ от них в ЕС тоже обсуждается, но конкретных решений нет. Дело в том, что страны ЕС остаются серьезно зависимыми от российских энергоресурсов.

Как сообщал OBOZREVATEL, нефтяное эмбарго не включено в пятый пакет санкций, однако такое решение рассмотрят на уровне министров иностранных дел 11 апреля.

Запрет на закупки нефти из РФ лишит страну-агрессора львиной доли экспортной выручки, однако создаст проблемы с энергоресурсами и для Европы. На таком решении настаивает целый ряд стран, в том числе Литва, Эстония, Латвия.

Войну против Украины уже введенными санкциями остановить не удается, поэтому приходится идти на более кардинальные меры. Председатель Европейского совета Шарль Мишель уже признал, что ЕС рано или поздно придется ввести ограничения против поставок газа и нефти из РФ.