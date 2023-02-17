ЕС заморозил российские активы на десятки миллиардов евро: названа сумма

Европейский Союз (ЕС) заблокировал уже 21,5 млрд евро российских активов. Речь идет о деньгах и имуществе олигархов и других лиц, которые находятся в списках санкций за вторжение России в Украину.

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Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, ссообщает RaiNews. 17 февраля он провел встречу с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным.

"На сегодняшний день нам удалось заморозить активы олигархов и лиц, находящихся в санкционном списке в отношении России за вторжение в Украину, на сумму 21,5 млрд евро", – заявил Рейндерс.

Кроме того, по словам еврокомиссара, ЕС продолжает работу над поиском и заморозкой российских активов. Это касается также резервов центробанка России (аналога украинского НБУ). Рейндерс отметил, что ЕС также работает с замороженными транзакциями в различных учреждениях.

Как сообщалось, Европейский Союз может обязать банки сообщать о размерах замороженных российских активов. Это может помочь ему в использовании этих денег для восстановления Украины.

Однако речь идет не о конфискации, а об инвестициях. Предполагается, что после использоавния средства нв какой-то момент вернутся России, причем с процентами.

Также план предполагает, что если вложение средств в Украину не принесет прибыли, то Европе в будущем придется доплачивать России из собственного бюджета. В связи с такими условиями механизм вызвал немалый скепсис среди еврочиновников.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Швейцарии отказалось конфисковать замороженные российские активы. Причина – якобы нарушение конституции и подрыв существующего правопорядка.

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