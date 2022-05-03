Европейский Союз намерен активизировать сотрудничество со странами Африки для замены российского газа. И речь идет не только о северной части континента, откуда уже ведутся поставки, – в ЕС обратили внимание на "в значительной степени неиспользованный потенциал" в Западной Африке (Нигерия, Сенегал и Ангола).

Об этом говорится в проекте Плана энергетического взаимодействия ЕС, с которым ознакомился Bloomberg. Импортировать планируют сжиженный природный газ (СПГ).

Еврокомиссия планирует принять документ уже до конца мая. Меры, прописанные в нем помогут заменить импорт российского природного газа и снизить зависимость от Москвы почти на две трети в 2022 году.

Нигерия при этом уже является четвертым крупнейшим поставщиком газа в Европу. По крайней мере, 40% экспорта СПГ из Нигерии приходится на ЕС.

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Проект предполагает увеличение импорта СПГ на 50 млрд кубометров. Еще на 10 млрд куб. м должны увеличиться поставки трубопроводного газа не из России.

Ключевые шаги включают полное выполнение соглашения с США о поставке дополнительных 15 млрд кубометров СПГ в 2022 году и около 50 миллиардов кубометров ежегодно до 2030 года. Еще одна цель –подписать трехсторонний меморандум о взаимопонимании с Египтом и Израилем для увеличения поставок СПГ летом.

ЕС также планирует удвоить пропускной способности Южного газового коридора, по которому поступает газ из Азербайджана, до 20 млрд кубометров в год. Энергетическая стратегия также направлена на то, чтобы подготовить ЕС к импорту 10 млн тонн зеленого водорода к 2030 году.

Еврокомиссия также указала в документе, что ЕС должен работать над обеспечением "открытых, гибких, ликвидных и хорошо функционирующих глобальных рынков СПГ" как с крупными производителями, такими как США, Австралия и Катар, так и с другими потребителями, включая Китай, Японию и Южную Корею.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство и компании Финляндии готовятся к прекращению Россией поставок природного газа уже 21 мая. Причина – требование об оплате поставок в рублях. Там также допускают, что в это же время РФ может отключить от своего газа и многие страны ЕС.

Таким образом, президент России Владимир Путин фактически привел свою страну к очередному масштабному удару. В ближайшее время может закончиться целая эпоха. Еще со времен СССР газ использовали в качестве инструмента шантажа и давления на европейские страны. Зависимость ЕС от российского голубого топлива достигла таких масштабов, что даже большие военные преступления РФ не заставили европейцев отказаться от покупки газа у агрессора.

Но пока в ЕС продолжаются споры, Путин решился на убийство собственного нефтегазовой отрасли. "Газпром" уже заявил об отключении от поставок газа Польши и Болгарии, на очереди – все страны ЕС, которые откажутся с нарушением контрактов оплачивать голубое топливо рублями.