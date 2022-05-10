ЕС выделил Украине экстренную помощь на 600 млн евро – Bloomberg

Европейский Союз одобрил выделение Украине 600 млн евро ($634 млн). Это макрофинансовая помощь, которая направлена на поддержание стабильности украинской экономики.

Средства являются частью пакета экстренной помощи от ЕС. Об этом сообщает Bloomberg.

Экстренную помощь Украине ЕС одобрил еще в середине февраля. Общий размер пакета составляет 1,2 млрд евро.

Согласно новому европейскому прогнозу, экономика Украины сократится почти на треть в этом году. Причиной падения является российское вторжение.

По подсчетам украинского Министерства финансов, Украина в апреле получила 22 млрд грн грантовой, то есть безвозвратной помощи от международных партнеров. И уже в мае ожидаются новые поступления.

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В частности, это $500 млн от США, 150 млн евро от Германии и 200 млн от Италии. Вместе с кредитными средствами помощь составит более $1,5 млрд.

При этом, по словам министра финансов Сергея Марченко, Украина больше всего рассчитывает на инструмент предоставления специальных прав заимствования (SDR, т.н. валюта МВФ). Механизм предусматривает, что страны-члены МВФ могут поделиться с Украиной частью своих SDR.

Как сообщал OBOZREVATEL, сумма задокументированного ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины в ходе войны с Россией, достигла 2,7 трлн грн, или $92 млрд. Общие же убытки Украины составляют $564-600 млрд. Этот показатель включает, помимо прямых потерь, и косвенные – такие как снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т. п.