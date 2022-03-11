ЕС выделил Украине 300 млн евро и подготовил новый пакет санкций против России

Европейский Союз готов принят четвертый пакет санкций против России за ее вторжение в Украину. Также ЕС выделил 300 млн евро экстренной макрофинансовой помощи Украине.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она анонсировала новые санкции против РФ по окончании неформального саммита ЕС во Франции.

"Мы выступим с четвертым пакетом санкций. Эти санкции еще больше изолируют Россию от глобальной экономической системы. Они еще сильнее увеличат плату за путинский захват Украины", – заявила фон дер Ляйен.

Как известно, четвертый пакет санкций застрагивает не только РФ, но и беларуские банки. Так, финучреждениям "Белагропромбанк", "Дабрабыт" и "Банк развития Республики Беларусь", а также из "дочкам" закроют доступ к системе SWIFT.

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Еще одно направление ограничений – поставки в Россию технологий для морской навигации и радиокоммуникаций. Их также нельзя будет устанавливать на все корабли под флагом РФ.

Также фон дер Ляйен отметила: война не только уносит жизни украинцев, но и приводит к экономическим потерям. Поэтому Европа поддерживает Украину.

"Мы выплатили 300 млн евро экстренной макрофинансовой помощи Украине. Это первый платеж из пакета в 1,2 млрд евро. Следующие выплаты впереди", – заявила глава Еврокомиссии.

Кроме того, по ее словам, к концу мая Европа определится с планом по отказу от российского газа, нефти и угля к 2027 году. Для этого Еврокомиссия представит варианты ограничения роста цен, а также варианты оптимизации структуры рынка электроэнергии для "зеленого" перехода.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Британия ввела новые санкции против России. Они ударят по авиации и космической отрасли.

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