Британия ввела новые санкции против России – ударят по авиации и космической отрасли

Великобритания запретила экспорт в Россию авиационных и космических технологий, а также продукции. Кроме того, британское правительство получило новые полномочия – задерживать любой российский самолет в стране.

О новом пакете авиационных санкций официально сообщил МИД Соединенного Королевства. Ограничения вводятся в связи с военным вторжением России в Украину.

"Мы также усилили действующий запрет на пролет и посадку российских самолетов, приняв сегодня новое законодательство, предусматривающее уголовную ответственность за полет или посадку любого российского самолета в Великобритании.

Отмечается, что также "аннулируется покрытие существующих полисов", в результате чего страховые компании Великобритании "не будут иметь возможность" выплачивать компенсации по уже заключенным контрактам.

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Также глава МИД Великобритании Лиз Трасс 9 марта начинает визит в Вашингтон. Она встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном и помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном для координации дальнейшей поддержки Украины и экономических последствий для России.

Как сообщал OBOZREVATEL, полеты российских самолетов в Великобританию уже запрещены. Впрочем, как и в подавляющее большинство других стран Европы. Так, Европейский Союз полностью закрыл воздушное пространство для России.

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