ЕС ужесточит санкции против России и отключит банки Беларуси от SWIFT

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Европейский Союз согласовал новый пакет санкций против высокопоставленных российских чиновников, олигархов и членов их семей. Кроме того, санкции коснутся морского сектора РФ (судоходство и порты).

Также усилится давление на Беларусь. Три банка из этой страны отключат от системы SWIFT, сообщает Reuters. Официально санкции планируют одобрить 10-11 марта на саммите ЕС.

Как отмечается, ограничения также затронут рынок криптовалют. По мнению постпредов ЕС, такой шаг минимизирует для Кремля возможность обойти уже существующие санкции в финансовом секторе.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также добавил, что готовится введение запрета на поездки и замораживания активов около 100 россиян. Эти ограничения могут одобрить уже вечером 9 марта.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Британия ввела новые санкции против России. Они ударят по авиации и космической отрасли.

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