ЕС согласует эмбарго на нефть из России в ближайшие дни – МИД Франции

Все 27 государств-членов Европейского Союза согласуют эмбарго на российскую нефть уже на этой неделе, до 15 мая. Речь идет о полном запрете на закупки.

Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, пишет Reuters. Он добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон должен поговорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Я думаю, что мы могли бы заключить сделку на этой неделе", – сказал Бон телеканалу LCI. При этом ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила , что добилась прогресса в переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который выступал против эмбарго.

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Вполне возможно, что венгры просто добиваются для себя более выгодных условий. И речь не только о большой отсрочке нефтяного эмбарго для них. Они также хотят увеличить финансирование своего бюджета из общего фонда ЕС.

В то же время, по данным агентства DPA, запрет на транспортировку российской нефти больше не входит в шестой пакет санкций Евросоюза против РФ. Источники сообщают, что это решение заблокировали Греция, Кипр и Мальта, которые опасаются потерь для своих судоходных компаний.

Тем не менее, шестой пакет санкций все еще предусматривает запрет на страхование нефтяных танкеров, перевозящих российскую нефть. Это может затруднить поставки нефти из России в другие страны, а не только в пределах ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее для ЕС разработали дорожную карту энергетических санкций против России. План предусматривает постепенное газовое эмбарго и хранение средств, уплаченных за российские энергоносители, на специальных счетах.