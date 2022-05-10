"Друга Путина" Орбана попытается уговорить Макрон: смогут ли разблокировать нефтяное эмбарго против РФ

После президента Еврокомиссии Урсулы фонд дер Ляйен уговорить премьера Венгрии Виктора Орбана перестать блокировать шестой пакет санкций ЕС против РФ попытается президент Франции Эмманюэль Макрон. Венгерский лидер выступает категорически против нефтяного эмбарго, которое предусмотрено в шестом пакете санкций.

Как сообщает российское агентство ТАСС, Макрон позвонит Орбану для того, чтобы убедить его в необходимости поддержать санкции. По оценкам французского президента, санкции должны принять в ближайшие дни. В то же время Венгрия остается непреклонной: они блокируют все ограничения, которые касаются энергетического сектора ЕС.

Вполне возможно, что венгры просто добиваются для себя более выгодных условий. И речь не только о большой отсрочке нефтяного эмбарго для них. Они также хотят увеличить финансирование своего бюджета из общего фонда ЕС.

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"Венгры просто торгуются – пытаются выбить у Европейской комиссии компенсацию за потерянные доходы и решить вопрос доступа к "ковидным" деньгам. Ведь на самом деле зависят их политики не от нефти, а от сладких цен, на которые россияне их подсадили, как на методон", – уверена советница министра энергетики Лана Зеркаль.

Проще говоря, проигнорировать позицию Венгрии невозможно. Единственный вариант – "подкупить" ее экономической помощью от ЕС. И если то, что предложит Евросоюз, будет выгоднее, чем низкие цены на энергоресурсы от РФ, шансы принять санкции все-таки есть.

Несменный лидер Венгрии, премьер-министр Виктор Орбан (в совокупности занимает это должность 16 лет) считается одним из ближайших в Европе соратников президента РФ Владимира Путина. Аналитики опасались, что Орбан будет блокировать санкции ЕС с первого дня, но пять пакетов Венгрия все-таки пропустила. До тех пор, пока очередь не дошла до ограничения поставок нефти.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России в мае сократиться производство нефтепродуктов и экспорт нефти. Это произойдет в результате введенных в рамках подготовленного шестого пакета санкций против РФ.