ЕС сделал шаг к отказу от российского газа: в чем его суть

Страны Евросоюза объединят закупки газа и будут делать это централизованно. В Украине этот шаг охарактеризировали как начало "движения к отказу от московского кровавого газа".

О решении ЕС объявила президент Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен. Сделала это она у себя в Twiiter.

"Основной причиной высоких цен на электроэнергию в значительной степени являются высокие и неустойчивые цены на газ. Так что мы объединим усилия, объединим наши потребности и будем использовать силу коллективных переговоров при закупке газа", – говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры ЕС договорились, что совместная платформа закупок также будет открыта для стран Западных Балкан и ассоциированных партнеров, сообщает Bloomberg. Речь идет об:

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Украине;

Молдове;

Грузии.

Аналитики отмечают, что к идее общих закупок вернулись в ЕС после того, как на фоне сокращения поставок из России цены на газ и электроэнергию выросли до рекордного уровня.

В свою очередь, украинский политический эксперт Андрей Смолий отметил: своим решением ЕС фактически начал отказываться от российского топлива. "ЕС решил объединить закупку газа. То есть, будут покупать централизованно. Это означает, что движение к отказу от московского кровавого газа начато", – написал он у себя в Telegram.

Также напомним, что Соединенные Штаты и Европейская комиссия объявили о создании Целевой группы по снижению зависимости Европы от российских ископаемых видов топлива. Среди ее задач – энергетическая безопасность Украины.

"Эту Целевую группу по энергетической безопасности будут возглавлять представитель Белого дома и представитель президента Европейской комиссии. Она будет работать над обеспечением энергетической безопасности Украины и ЕС в рамках подготовки к следующей и следующей зимам, одновременно поддерживая цель ЕС по прекращению зависимости от российских ископаемых видов топлива", – говорится на сайте Белого дома.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Канада до конца 2022 года увеличит экспорт нефти и газа. Это будет сделано с целью перекрытия их дефицита на мировом рынке, возникшем вследствие ограничения импорта российских энергоресурсов.

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