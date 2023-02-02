Президент Грузии хочет, чтобы в мирном соглашении РФ с Украиной предусмотрели выход России из Абхазии и Южной Осетии

Президентка Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия должна отказаться от территорий ее страны в рамках возможного мирного соглашения, которое должно быть заключено с Украиной. Абхазия и Южная Осетия находятся под оккупацией РФ уже почти 15 лет.

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Об этом сообщает издание Bloomberg. Примечательно, что Грузия не оказывает военной помощи Украине.

"Россия должна узнать, где проходят ее границы. Вопросы Грузии должны быть подняты, потому что эта война не может быть решена без отступления России со всех оккупированных территорий", — сказала президент Саломе Зурабишвили.

Она заявила, что все зависит от "решающего поражения президента России Владимира Путина в Украине", которое, по ее мнению, наступит совсем скоро.

"Россия уже практически проиграла большинство сражений, если не полностью войну", — сказала она в своей президентской резиденции, на фасаде которой развешаны флаги Грузии и Украины.

Важно отметить, что Грузия не оказывает никакой помощи Украине в войне и является одной из стран, которая принимает сбежавших от мобилизации жителей РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Грузия отказалась оказывать помощь военного типа Украине, поскольку не хочет быть вовлечена в конфликт. Вице-премьерка Тея Цулукиани заявила, что не может допустить того, чтобы Грузию, ее народ и государство снова "втянули" в войну.

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