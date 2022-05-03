ЕС не остановится на шестом пакете санкций: в Литве сообщили, что меры против РФ продолжат вводить

Шестой раунд санкций Европейского Союза против страны-террориста в ответ на вторжение в Украину является "амбициозным", но блок не остановится на этом. Пакет мер, вероятно, будет включать в себя ограничения на импорт российской нефти и исключение Сбербанка из системы SWIFT, сообщили в ЕК (Еврокомиссии) ранее, но за ним последуют другие.

Об этом заявила во вторник, 3 мая, главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по внешней политике Аста Скайсгирите, пишет DELFI. Она указала, что ЕС согласовывает ограничения с другими западными странами.

"Я не думаю, что Евросоюз ограничится шестым пакетом санкций. Поскольку война продолжается, я думаю, что после принятия шестого пакета сразу же будет подготовлен седьмой и, при необходимости, последующие", – сказала Скайсгирите одной из литовских радиостанций.

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Она добавил, что санкции ЕС против России согласовываются с США, Великобританией и другими союзниками, чтобы обеспечить их действие не только в Европе.

Ранее стало известно о том, что ЕС планирует принять новые санкции против РФ на ближайшем заседании Совета ЕС. Среди прочего планируют также ввести санкции в отношении российской нефти и расширить список банков, которые отключат от SWIFT, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Reuters.

Он также отметил, что еще не все страны ЕС согласились на санкции в отношении нефти. Ранее крупные европейские издания со ссылкой на собственные источники утверждали, что Германия дала свое согласия на такие санкции, а вот Венгрия публично отказалась от такого шага.

В ЕС якобы были вынуждены рассмотреть вариант санкций, которые при этом не коснутся двух стран ЕС, в том числе Венгрии. "Но я уверен, что, по крайней мере, в отношении импорта нефти, это соглашение будет возможно до следующего заседания Совета", – говорит Боррель.

Как OBOZREVATEL писал ранее, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции, которые были введены против страны-террориста в ответ на вторжение в Украину, не будут сняты до тех пор, пока РФ не достигнет мирного соглашения. Причем условия мира должны определяться именно нашим государством.