Санкции не снимут, пока Россия не подпишет мирное соглашение с Украиной, – Шольц

Санкции, которые были введены против страны-террориста в ответ на вторжение в Украину, не будут сняты до тех пор, пока РФ не достигнет мирного соглашения. Причем условия мира должны определяться именно нашим государством.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Reuters. Он также сказал, что диктатор Владимир Путин просчитался, если ожидал, что сможет захватить территорию Украины, объявить о прекращении боевых действий и увидеть, как Запад отменяет санкции.

"Он не продумывал всю свою операцию на Украине до конца. Он не думал, что Украина будет так сопротивляться. Он не думал, что мы поддержим их, чтобы они так долго держались. Мы не снимем санкции, пока он не договорится с Украиной", – указал канцлер.

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Кроме того, Шольц заявил, что Германия не примет оккупацию Крыма РФ. "Это было нарушением международного права… это остается правдой", – сказал он.

При этом немецкий канцлер не планирует посещать Киев после того, как запланированная поездка президента Франка-Вальтера Штайнмайера была отменена из-за возражений украинского правительства. Ранее Шольца критиковали за то, что он долго не мог принять решение касательно отправки Украине тяжелого вооружения.

Ранее Германия поддержала ведение Евросоюзом нефтяного эмбарго против России. На переговорах о введении шестого пакета санкций против РФ Германия высказалась в поддержку эмбарго. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa. Однако против меры выступают Венгрия, Австрия, Словакия, Испания, Италия и Греция.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что команда Штайнмайера не обращалась к Офису президента Украины по поводу визита в нашу страну. Каких-либо официальных запросов по этому поводу не поступало.