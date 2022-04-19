Россия может потерять свой бюджет: озвучен сценарий отказа ЕС от газа и нефти за кратчайшие сроки

Евросоюз имеет возможность отказаться от российских газа и нефти менее чем за год. Однако при этом придется заплатить достаточно высокую цену и перейти на нормированное потребление энергии. Для России потеря экспорта энергоресурсов в ЕС приведет к потери как минимум 40% бюджетных поступлений.

Об этом пишет профильное издание kosatka.media со ссылкой на исследование RePlanet. Справедливое распределение энергоресурсов может защитить ту часть европейского населения, которое не может платить за газ высокую цену. Этот муханизм "может быть частично профинансирован за счет налога на непредсказуемую прибыль в размере 200 млрд евро для энергетических компаний, получающих ненормальную прибыль из-за высоких цен".

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В результате в ЕС придется:

зимой отапливать помещения до температуры в 18 градусов;

приостановить деловые рейсы внутри ЕС;

отказаться от остановки АЭС;

использовать уголь и резко увеличить использование ветровой и солнечной энергии.

Все эти шаги в целом может привести к экономии около 156 млрд кубов газа. "Также как экстренное мероприятие в RePlanet рассматривают увеличение добычи газа в Европе, в частности, на газовом месторождении Гронингена в Нидерландах. По некоторым оценкам, из Гронингена можно быстро извлечь до 20 млрд кубов", – говорится в публикации.

Отметим, также издание привело еще несколько сценариев, которые предполагают отказ от российских энергоресурсов в период от 2 до 8 лет. Выбор сценария в первую очередь зависит от политической воли стран ЕС.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Евросоюз может полностью отказаться от газа и нефти из России. В результате в бюджете РФ не будет средств даже для того, чтобы покупать товары у России. При этом ни одна страна не хочет попасть под вторичные санкции, поэтому активно развивать сотрудничество со страной-агрессором не будут.