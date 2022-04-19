"Франция не нуждается в российском газе": Макрон поддержал введение энергетического эмбарго

Франция не нуждается в поставках российского газа. Как заявил президент страны Эммануэль Макрон, он поддерживает полное нефтяное и газовое эмбарго в отношении страны-террориста.

Также он опровергает информацию о том, что именно по его инициативе до завершения президентских выборов во Франции были отложены вопросы эмбарго на российскую нефть. Об этом Макрон рассказал в понедельник, 18 апреля, в интервью France 5.

Глава государства отметил, что Европа должна прекратить покупать нефть и газ у России. Цель – "ослабить способность Москвы" продолжать кровавую войну в Украине.

Макрон указал, что Франция не зависит от поставок российского газа. При этом президент добавил, что "рынок (газа. – Ред.) взаимосвязан и Европа зависит от российского газа".

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По сравнению с другими крупными европейскими экономиками Франция не сильно зависит от российского газа и нефти. Если сравнивать с той же Германией и Италией, которые импортируют 40-50% газа из РФ, доля Франции составляет всего лишь 25%. При этом крупнейшим поставщиком газа во Францию является Норвегия (35%).

Правительство Франции продемонстрировало готовность запретить импорт российской нефти, а министр финансов Брюно Ле Мэр заявил, что "готов идти дальше и принять решение о запрете на нефть". Он добавил, что "глубоко убежден, что следующие шаги и следующие обсуждения будут сосредоточены на этом вопросе запрета на российскую нефть".

Сейчас во Франции очень напряженные президентские выборы между действующим Эммануэлем Макроном и ультраправым кандидатом Марин Ле Пен. В прошлом последняя предлагала установить более тесные связи между НАТО и Россией и, вероятно, возвестила бы об изменении политики и тона в отношении страны-террориста, если бы ее избрали. Ле Пен и Макрон сойдутся лицом к лицу в финальном туре выборов 24 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявил, что следующий пакет санкций Евросоюза против России коснется банков, в частности Сбербанка, а также нефти. Ранее блок не включал крупнейший банк из страны-террориста в предыдущие раунды ограничений, поскольку он, наряду с Газпромбанком, является одним из основных каналов расчетов за российские энергоресурсы.