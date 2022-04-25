ЕС еще не договорились о новых санкциях против РФ: нет единой позиции по энергетическому эмбарго

Евросоюз до сих пор не пришел к единой позиции в отношении шестого пакета санкций против ЕС. В него должны были включить эмбарго на нефть из России, однако на это согласны не все страны.

Об этом, как сообщает Reuters, cообщил верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "На данный момент у нас в ЕС нет единой позиции по этому вопросу", – сказал он.

Экспорт нефти является основным источником иностранной валюты для Кремля, и многие в ЕС призвали прекратить платежи за нефть, поскольку они фактически финансируют войну в Украине.

Проблема заключается в том, что такой запрет заставит ЕС покупать нефть по более высоким ценам. В случае с эмбарго в отношении российского газа, у некоторых стран может возникнуть дефицит голубого топлива. В Союзе все решения принимаются общим решением. При этом против энергетических санкций ранее выступали Венгрия и Германия.

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Судя по заявлениям главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, от SWIFT могут отключить Сбербанк. Это крупнейший государственный банк РФ. Но другой дипломат неофициально говорит, что от системы обмена банковской информации SWIFT могут отключить все банки, включая Газпромбанк.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Евросоюз может полностью отказаться от газа и нефти из России. В результате в бюджете РФ не будет средств даже для того, чтобы покупать товары у России. При этом ни одна страна не хочет попасть под вторичные санкции, поэтому активно развивать сотрудничество со страной-агрессором не будут.