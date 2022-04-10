Эпопея с "Северным потоком-2" не закончилась: экс-глава польской PGNiG заявил, что немцы "противоречиво комментируют ситуацию"

История с российским газопроводом "Северный поток-2" все еще не окончена, а пока отсрочилась. Дело в том, что РФ – очень непредсказуема, а Германия пока противоречиво комментирует ситуацию вокруг "трубы", заявил экс-глава польской газовой госкомпании PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe и Gazownictwo) Петр Возняк.

"История с "Северным потоком-2" не закончилась – она пока отсрочилась. Россия является очень непредсказуемой стороной, а ее основные партнеры – немцы – очень противоречиво комментируют ситуацию, сложившуюся вокруг этого газопровода", – рассказал Возняк в интервью украинским СМИ.

Он указал, что на данном этапе запуск скандального "Северного потока-2" не отвечает энергетическому европейскому законодательству, ведь поставщик газа и оператор "трубы" не могут являться одним юрлицом.

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Возняк говорит, что именно поэтому комментарии немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что "он сдержал сертификацию оператора газопровода не только противоречит энергетическому праву ЕС, но и неуместны", поскольку процедура сертификации в блоке выходит за пределы правительственных полномочий.

Бывший глава PGNiG добавил, что запуском "Северного потока-2" страна-террорист хочет полностью изолировать Украину от транзита газа. "Если предположить, что им удастся запустить этот газопровод, то технически остановить транзит газа через ГТС Украины можно в течение трех суток", – сказал он.

Причем россияне, говорит Возняк ссылаюсь на собственный опыт, могут полностью проигнорировать любой контракт на транзит топлива. Даже если речь идет о контракте на транзит до 2024 года.

"Они просто его нарушат, не беспокоясь о последствиях для себя и, не принимая во внимание декларации Ангелы Меркель (бывшего канцлера ФРГ), которая уверяла о гарантиях, которые ей дала российская сторона, о сохранении транзита газа по украинской ГТС до 2024 года включительно", – подытожил Возняк.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что приверженность российскому "Северному потоку-2" была ошибкой. Он сожалеет о прежней поддержке страны-агрессора.

"Моя приверженность "Северному потоку-2" была явной ошибкой. Мы цеплялись за мосты, в которые Россия больше не верила и о которых нас предупреждали наши партнеры", – цитирует Штайнмайера Welt. Он также добавил, что Германия "потерпела неудачу с подходом интеграции России в общую архитектуру безопасности".

Что такое "Северный поток-2"?

Это скандальный газопровод из России в Германию. Был достроен в сентябре 2021 года. Учредителем компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG является концерн "Газпром".

Длина "Путинской трубы" по двум ниткам составляет 2468 км. Сам по себе "Северный поток-2" представлял собой расширение "Северного потока". Стоимость проекта – примерно 9,5 млрд евро. Половину из этой суммы финансируют компании из Европы – Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea, еще половину – "Газпром". Проект уже заморожен.

Как писал ранее OBOZREVATEL, президент Польши Анджей Дуда призвал демонтировать "Северный поток-2". Такой шаг, по мнению польского президента, должен стать частью пакета энергетических санкций против России.