Экономика России провалилась в сильнейший кризис с 1994 года – Bloomberg

Россия столкнулась с самым крупным экономическим спадом с 1994 года. Падение валового внутреннего продукта (ВВП) РФ в 2022 году может достигнуть 12%, хотя российское Минэкономики рассчитывает на спад в 8%.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники в правительстве РФ. Российский Кабмин не дает публичных экономических прогнозов после вторжения России в Украину.

"Сокращение [ВВП] на 12% поставило бы экономические проблемы России на один уровень с потрясениями, наблюдавшимися в начале 1990-х годов. Тогда российская экономика советских времен качнулась в сторону капитализма со спадом, невиданным со времен Второй мировой войны", – отмечают аналитики агентства.

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По словам источника, знакомого с прогнозами, если предположения Минфина РФ окажутся точными, это сведет на нет примерно десятилетие экономического роста. В пресс-службе Минэкономики России не ответили на запрос о комментарии.

Как отмечает главный экономист финансовой группы БКС Наталья Лаврова, сильнее всего по российской экономики ударило бы нефтяное эмбарго и отказ ЕС от российского газа. Такие санкции еще не введены, но выход иностранных компаний из России уже оказал серьезное влияние.

И кризис не закончится в ближайшее время, уверена эксперт. "Все это, вероятно, будет постепенно расширяться, с переносом большого количества негатива на 2023 год", – считает Лаврова.

Как сообщал OBOZREVATEL, одной из самых болезненных для России санкций стало блокирование золотовалютных резервов страны. В целом составляют 607,1 млрд долларов, замороженной оказалась половина этой суммы. Но чтобы полностью лишить РФ доступа к деньгам, нужны полные блокирующие санкции против российского центробанка не только со стороны США, но и ЕС, Великобритании и других партнеров.