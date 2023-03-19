Экономика падает, безработица и инфляция растут: в ОП рассказали, что Россия уже получила от войны

Уже введенные против России санкции работают. Так, в 2022 году было зафиксировано ухудшение ключевых ее макроэкономических показатедей: падение ВВП, рост уровня инфляции и безработицы, сокращение объемов инвестиций. Тем не менее, пространство для усиления ограничений еще есть. Реализация этого, в конечном итоге, может привести к тому, что 2023 год станет переломным в экономическом влиянии на страну-агрессора.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента (ОП). Отмечается: санкционное давление на Россию влияет на ее дальнейшие возможности ведения войны.

"Даже в официальных источниках РФ признают ухудшение ключевых макроэкономических показателей в 2022 году: падение ВВП, рост уровня инфляции и безработицы, сокращение объемов инвестиций. Эффект от санкций имел значительную инерцию и сейчас ощутимо влияет на российскую экономику", – говорится в сообщении.

В ОП отмечают: профицит текущего платежного баланса РФ существенно сокращается. Так:

за период с ІІ по ІV квартал 2022 года падение составило 60%;

данные за декабрь-январь "свидетельствуют об усилении этой динамики".

"В 2023 году он составит 63 млрд долларов, [что значительно меньше] по сравнению с 227 млрд долларов в 2022 году. С перспективой дальнейшего падения", – подчеркнули в ОП.

Кроме того, отметили там, наблюдается также падение курса рубля и рост инфляции, из-за чего россияне беднеют и теряют доступ к качественным товарам и услугам. Помимо этого:

ежемесячно война забирает из российского бюджета 8-9 млрд долларов, покрывавшихся Фондом национального благосостояния (ФНБ);

при таких темпах Кремль потеряет всю ликвидную часть ФНБ до конца 2023 года.

"Доходы от торговли нефтью и газом в этом году упадут примерно на 50%. А в долгосрочной перспективе ситуация для нефтегазовой отрасли России будет выглядеть еще более удручающей: безвозвратная потеря наиболее стабильных и платежеспособных рынков, технологическое отставание, мультипликационный эффект, что отразится на цепочке поставки (танкерные перевозки, портовые услуги, трубный транспорт) – все это лишь ускорит коллапс самого весомого "кошелька", – отмечается в материале.

Санкции можно усилить

В то же время, подчеркивается, санкционный режим еще далек от исчерпания потенциала и требует постоянного обновления и совершенствования. Ведь "у России пока есть достаточный ресурс для продолжения войны".

Приоритетных же направлений по новым ограничениям, отмечается, несколько. Это, в частности:

снижение уровня ценовых лимитов на российские энергоносители – в частности на нефть;

избегание исключений для государственных корпораций, непосредственно вовлеченных в агрессию против Украины – таких как "Росатом";

обеспечение надлежащего контроля за соблюдением уже имеющихся санкций и решительное противодействие их обходу.

"Санкции работают, но есть возможности для их ужесточения. 2023 год может стать переломным в экономическом влиянии на страну-агрессора", – резюмировали в ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем Россия испытывает дефицит долларов. Так, по данным местного Центробанка, в феврале экспортеры продали на московской бирже всего 7,8 млрд долларов валютной выручки – при том, что в январе-2023 было продано 10 млрд долларов, а в декабре 2022 года – 15 млрд долларов.

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