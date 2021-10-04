Экологи с бензопилой и топорами устроили протест в центре Киева. Фото, видео

Активисты с топорами и бензопилой под стенами Гослесагентства Украины в Печерском районе Киева потребовали ликвидации этого ведомства. Экологи уверены: агентство не справляется со своей задачей, ведь в Украине катастрофическая ситуация с лесами. Кроме того, власти уже задумали отменить мораторий на экспорт леса-кругляка, что даст зеленый свет дальнейшему уничтожению лесов.

На пикете экологи рубили дрова топорами и бензопилой прямо под входом в Гослесагентство, передает журналист OBOZREVATEL. Организатором пикета стал Киевский эколого-культурный центр.

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"Мы требуем, чтобы вы не мешали принимать законы для защиты лесов, а вы их блокируете... Мы требуем, чтобы вы не врали о том, что якобы у нас состояние лесов нормальное, и лесная отрасль не требует реформы", – обратился к чиновникам Гослесагентства директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

По словам Борейко, экологи также планируют пикетировать Кабинет министров и Офис президента. Если же власти не услышат активистов, они обещают обратиться в Совет Европы с требованием провести международное расследование.

Министерство экономики опубликовало на своем сайте законопроект, цель которого – отмена запрета на экспорт леса-кругляка из Украины. В поддержку такого шага уже выступила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина и комитет Рады по вопросам развития экономики. Фактически, они решили в угоду ЕС поставить под угрозу не только экологию, но и экономику Украины.

Кстати, в самом ЕС, хоть и требуют отменить нынешний мораторий, проблему все же признают. Европейский арбитраж принял решение: Украина имеет право на мораторий, но не для защиты экономических интересов, а для того, чтобы защитить экологию.

Сейчас мораторий на вывоз необработанной древесины введен временно, до 2025 года. Но если его отменят, Украина столкнется с серьезными последствиями:

Пострадают украинские леса – бесконтрольная и хаотичная вырубка возобновится. Активизируются и "черные лесорубы". Уже сейчас лесистость в Украине составляет всего 16%, а в Польше, для сравнения, – около 30%.

Деревообрабатывающую и мебельную промышленность в Украине ждет тотальный упадок. Около 200 тыс. украинцев потеряют работу .

Украина лишится потенциальных доходов. Только на лесах, развитии деревообрабатывающей промышленности страна может заработать около 40 млрд долларов. Это при том, что внешние кредиты за все годы независимости составляют около 42 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, отмена моратория сыграет на руку европейскому бизнесу, ведь в ЕС уже возник дефицит древесины. При этом, как заявлял лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, Европа может решить проблему и не убивая украинские леса и промышленность. Для этого европейским промышленникам достаточно начать открывать производства в Украине. Тогда наша страна не превратится в сырьевую колонию, вырубку лесов можно будет контролировать "на месте", украинский бюджет получит дополнительные налоги, а украинцы – работу.