"Дружественная" для РФ Эритрея отказалась покупать у нее зерно – нашли других поставщиков: посол сделал громкое заявление

Эритрея, являющаяся для страны-террористки России "дружественной страной", отказалась покупать у нее зерно. Восточноафриканское государство нашло других поставщиков.

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Об этом заявил эритрейский посол в Москве Петрос Цеггай рассказал в интервью пропагандистским СМИ. Отметим, Эритрея – одна из немногих стран, которая поддерживает РФ в голосованиях в ООН (Организации Объединенных Наций).

При этом посол сказал, что Эритрея заинтересована в разработке месторождений полезного ископаемого, и Россия могла бы привлечь это. Другой перспективной сферой сотрудничества может стать туризм, но для этого Эритрея должна создать инфраструктуру.

Ранее стало известно, что Азербайджан и Узбекистан прорабатывают финансово-технические аспекты для реализации пяти крупных проектов более чем на $700 млн. Они уже достигли договоренности о создании рабочей группы по координации взаимодействия по этому вопросу.

Об этом сообщает Интерфакс-Азербайджан со ссылкой на министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана. "В качестве одного из приоритетных направлений сотрудничества рассмотрено взаимодействие в сфере промышленной кооперации и инвестиционного партнерства. Выражена взаимная заинтересованность в ускорении совместной работы над созданием совместного инвестиционного фонда, а также проработка финансово-технических аспектов пяти крупных проектов на сумму свыше $700 млн", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Германия заявила, что перестанет покупать нефть из России. Вместо этого будут импортировать сырую нефть из Казахстана.

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