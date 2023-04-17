Доплату 30 тыс. грн военным можно вернуть только при одном условии, – Гетманцев

Если депутаты Верховной Рады не поддержат проект постановления, блокирующий возврат выплат 30 тыс. грн военным, такие доплаты могут вернуть. Однако для этого придется выполнить одно важное условие – найти финансирование, причем не за счет "печати гривни".

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Об этом рассказал глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью. Нардеп напомнил, что избыточная эмиссия гривни приведет к инфляции, что в конечном итоге негативно скажется и на самих военных.

"Как можно критически относиться к предложению о повышении зарплат военнослужащим? Безусловно, мы не можем не поддерживать такое решение. Главное, чтобы выплаты обеспечивались из реальных источников (новых доходов, уменьшения прочих расходов), а не за счет бюджетной эмиссии НБУ и инфляции, потому что пользы от такого решения не будет ни для военных, ни для экономики", – объяснил Гетманцев.

Для возвращения выплат необходимо 154 млрд грн в 2023 году. В принятом ВР законопроекте прописано финансирование лишь 2% от необходимой суммы, напомнил нардеп. Он предложил увеличить финансирование за счет сокращения до минимума расходов на содержание Рады.

"Там не так много средств, но это было бы справедливо. Но, конечно, это не решит вопроса... Что дальше? Если новая норма вступит в силу, то КабинетмМинистров, определяющий порядок выплат и, главное, отвечающий за исполнение бюджета, должен определиться с дальнейшими шагами. В случае предоставления сбалансированных изменений в бюджет, я и мои коллеги, уверен, поддержат решение, которое позволит возобновить выплаты не на бумаге, а реально. И главное – без рисков раскрутки инфляции и девальвации", – добавил Гетманцев.

Напомним, 10 апреля депутаты Верховной Рады проголосовали за возвращение доплат военным в размере 30 тыс. грн. Однако в документе не заложили достаточную сумму финансирования таких выплат. В результате в парламенте было зарегистрировано постановление, которое блокирует данный законопроект.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину доплату в 30 тыс. грн получали защитники рядом с линией фронта, на блокпостах или на боевом дежурстве. Но в феврале-2023 список получателей урезали. В частности, эту сумму перестали платить бойцам в тылу и тем, кто служит близко к передовой, но не непосредственно на ней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине весной 2023-го проиндексировали, то есть пересчитали в сторону повышения 553 тыс. военных пенсий. В среднем такие пенсионные выплаты составляют 10 575 грн.

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